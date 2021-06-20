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فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم الصباحي والمسائي بتقنية جازان

منذ 7 دقائق
1198
فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم الصباحي والمسائي بتقنية جازان

جازان (صدى):

أعلنت الكلية التقنية بجازان فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس والدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1443 هـ وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

وأوضح عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي، أن فترة القبول ستبدأ إلكترونياً في تمام الساعة 12.00م اليوم، وتستمر عشرة أيام على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة، مفيدًا أن إجراءات القبول النهائية ستتم من يوم 27 ذو القعدة إلى 26 ذو الحجة لبرنامج البكالوريوس، و إنهاء إجراءات القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية من 26 الحجة إلى 18 محرم القادم، فيما سيتم إنهاء إجراءات القبول لبرنامج الدبلوم للبنين و البنات وبرنامج المعاهد الصناعية و العمارة والتشييد الثانوية في الفترة من 16 ذو الحجة إلى 18 محرم القادم، وذلك وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة، ويمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول.

وبين أن التخصصات المتاحة بالكلية تشمل: ( التقنية الإدارية، والمحاسبة، والحاسب الآلي، والكهرباء، والتبريد والتكييف، والنجارة، والأغذية والمراقبة الصحية، و الاتصالات، والمحركات والمركبات، و التقنية المدنية والمعمارية، الميكانيكا واللحام، الإلكترونيات، الأمن والسلامة، السياحة والفندقة، تقنية الطباعة، التدريب التقني للبنات ) .

جازان
المملكة
تقنية جازان
الدبلوم
البكالريوس

التعليقات

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أحدث التعليقات

Suliman
رجعوا ولا ما رجعوا يا ليتني ما قلت رجعوه جماهير النادي زعلوه
العلم
أستحوا على وجيهكم قال ميزانية قال والفلوس كلها تختفي من الديون والغلاء في الأسعار والضرائب وغيرها ياحضرة البشوات
احمد
ياليل ياجامع على أمر المحبين ياليل كم عادت تجمع قلوب المحبين.... عاش واااااقف
العلم
صح
صوت مكتوم
اي والله صدقت يالدويش

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