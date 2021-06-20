نصائح قبل استيراد قطع غيار السيارات من الخارج لضمان عدم الوقوع في الخطأ

عادل الحربي (صدى):
نصح عبدالله باشملان المتخصص في استيراد قطع غيار السيارات من الخارج، بضرورة تحديد رقم القطعة ورقم هيكل السيارة، عند الطلب "أونلاين".
وقال باشملان: "هو عنصر واحد راح يقدر العميل من خلاله الحصول على القطعة المناسبة، وهو تحديد رقم القطعة ورقم هيكل السيارة"، مضيفًا: "إذا متأكد من الرقم والسعر ممتاز توكل على الله، ونسبة الخطأ ستكون ضعيفة".
وفي نفس السياق حذر معاذ الدوسري متخصص في قطع الغيار، من مخاطر الاستيراد الشخصي لقطع الغيار السيارات.
وقال الدوسري: "هناك زبون استورد قطع بـ 4 آلاف من الخارج، ظنًا منه أنه سيحصل على شيء غير موجود في السوق المحلي، وعند وصولها يتفاجأ برداءة البضاعة واختلافها عن مواصفات السيارة، وإذا رغب في إرجاعها فتكلفة الشحن تتجاوز 3 أضعاف قيمة الفاتورة وبالتالي الخسارة تكون كبيرة".
ونصح الدوسري، من ليس لديهم خبرة، بالبحث عن المصادر الموثوقة التي تبين وتشرح المواصفات خاصة المتواجدة داخل المملكة بحكم أنها مراقبة من قبل وزارة التجارة ومرخصة.