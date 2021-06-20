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فيديو.. الوضع القانوني للمقيم الذي يمارس عمل إعلاني عبر وسائل التواصل

منذ 23 دقيقة
1441
فيديو.. الوضع القانوني للمقيم الذي يمارس عمل إعلاني عبر وسائل التواصل

عادل الحربي (صدى):
أوضح عضو دائرة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة أحمد المقحم، الوضع القانوني للمقيم الذي يمارس عمل إعلاني عبر وسائل التواصل.

وقال المقحم: "إن الأنظمة في المملكة تعمل على مراجعة الممارسات التي يقوم بها الجميع لمحاسبة من يعمل بطريقة غير نظامية أيًا كان نوع العمل سواء نشاط تجاري أو غيره ".

وأكد أن أي تجاوز للأنظمة يضع القائم بها تحت طائلة المحاسبة، مشيرا إلى عدم التهاون في استخدام أي وسيلة إلكترونية في مخالفة التعليمات سواء مواطن أو مقيم.

وأضاف: "نحن هدفنا التوعية المبكرة، فأغلب الممارسين على السوشيال ميديا ناس بسطاء، يجب أن يحرصوا على عدم استخدام تلك الوسائل في التسويق والترويج لما فيه إضرار للمجتمع وأفراده".

المملكة
وسائل التواصل الاجتماعي
المقيم
الوضع القانوني
العمل الاعلاني

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
ياليل ياجامع على أمر المحبين ياليل كم عادت تجمع قلوب المحبين.... عاش واااااقف
العلم
صح
صوت مكتوم
اي والله صدقت يالدويش
الملل
الدنيا بنتركها دخل الدنيا عاريين ونخرج منها عاريين الدنيا عمل بلاحساب والاخره حساب بلاعمل والحقيقة في زمن الغرباء والقابض علي جمر سؤالي كيف ينام...
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الله المستعان ننتظر صدور البيان

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