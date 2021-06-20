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أسعار العملات اليوم الأحد مقابل الريال

منذ ساعة
1587
أسعار العملات اليوم الأحد مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
استقرت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.44917، العملة مقابل الريال الواحد 0.22476

- الدولار: 3.75003، العملة مقابل الريال الواحد 0.26666

- درهم إماراتي: 1.02094، مقابل الريال الواحد 0.97948

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67943

- دينار أردني: 5.29074، مقابل الريال الواحد 0.18901

- دينار كويتي: 12.44672 مقابل الريال الواحد 0.08036

- دينار بحريني: 9.94939، مقابل الريال الواحد 0.10051

- الريال القطري: 1.02995، مقابل الريال الواحد 0.97093

-الدرهم المغربي: 0.42088 مقابل الريال الواحد 2.37451

- الجنيه المصري: 0.23967، مقابل الريال الواحد 4.17246

المملكة
الدولار
الريال
العملات
اسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
ياليل ياجامع على أمر المحبين ياليل كم عادت تجمع قلوب المحبين.... عاش واااااقف
العلم
صح
صوت مكتوم
اي والله صدقت يالدويش
الملل
الدنيا بنتركها دخل الدنيا عاريين ونخرج منها عاريين الدنيا عمل بلاحساب والاخره حساب بلاعمل والحقيقة في زمن الغرباء والقابض علي جمر سؤالي كيف ينام...
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الله المستعان ننتظر صدور البيان

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