أسعار العملات اليوم الأحد مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
استقرت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.44917، العملة مقابل الريال الواحد 0.22476
- الدولار: 3.75003، العملة مقابل الريال الواحد 0.26666
- درهم إماراتي: 1.02094، مقابل الريال الواحد 0.97948
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67943
- دينار أردني: 5.29074، مقابل الريال الواحد 0.18901
- دينار كويتي: 12.44672 مقابل الريال الواحد 0.08036
- دينار بحريني: 9.94939، مقابل الريال الواحد 0.10051
- الريال القطري: 1.02995، مقابل الريال الواحد 0.97093
-الدرهم المغربي: 0.42088 مقابل الريال الواحد 2.37451
- الجنيه المصري: 0.23967، مقابل الريال الواحد 4.17246