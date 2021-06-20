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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

منذ 6 دقائق
1131
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

مكة
الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذي حريتهم وديموقراطيتهم ، مالنا دخل في حورنياتهم .. يواربون امورهم فيما بينهم ..
ابو عمار
سبحان الله جميع وظفائف الاتصالات مخصصه لرياض
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
أستغفر الله وأتوب إليه
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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