24 وظيفة شاغرة بشركة الاتصالات السعودية في الرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن توفر 24 وظيفة إدارية وقانونية، للعمل بالمركز الرئيسي في الرياض.
والوظائف المتاحة بمسميات: إخصائي حماية البيانات والخصوصية -مشرف حماية البيانات والخصوصية- محلل جودة- أخصائي تسويق- مدير قسم تجهيز الفعاليات والحملات- مشرف تسويق- مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات - محلل تسويق أول- خبير عقود المشتريات - أخصائي التطوير المؤسسي- محلل مالي أول للقوى العاملة - أخصائي أول للتدقيق الداخلي - خبير التدقيق الداخلي - مدير شؤون الامتثال للأمن السيبراني - مشرف تنقيب البيانات - مدير مبيعات.
ويمكن التقديم على الوظائف المتاحة