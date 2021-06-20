نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

24 وظيفة شاغرة بشركة الاتصالات السعودية في الرياض

منذ 9 دقائق
1199
24 وظيفة شاغرة بشركة الاتصالات السعودية في الرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن توفر 24 وظيفة إدارية وقانونية، للعمل بالمركز الرئيسي في الرياض.

والوظائف المتاحة بمسميات: إخصائي حماية البيانات والخصوصية -مشرف حماية البيانات والخصوصية- محلل جودة- أخصائي تسويق- مدير قسم تجهيز الفعاليات والحملات- مشرف تسويق- مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات - محلل تسويق أول- خبير عقود المشتريات - أخصائي التطوير المؤسسي- محلل مالي أول للقوى العاملة - أخصائي أول للتدقيق الداخلي - خبير التدقيق الداخلي - مدير شؤون الامتثال للأمن السيبراني - مشرف تنقيب البيانات - مدير مبيعات.

ويمكن التقديم على الوظائف المتاحة

وظائف
الرياض
المملكة
شركة الاتصالات السعودية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن اللي صور ناوي الإيقاع بهم والذبيحه تيس ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. .. الله يكفينا الشر ، ويكفينا عواقبها .. اللهم آمين ..
4lovex2
اعوذ بالله انا اكره السيارات الكهربائية سيئة جداً

أخر الأخبار

أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد
أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد
منذ دقيقة 1014
24 وظيفة شاغرة بشركة الاتصالات السعودية في الرياض
24 وظيفة شاغرة بشركة الاتصالات السعودية في الرياض
منذ 9 دقائق 1199
البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي 11 طائرة مسيرة تجاه المملكة
البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي 11 طائرة مسيرة تجاه المملكة
منذ 16 دقيقة 1355
170 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة "آل جونسون كنترولز"
170 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة "آل جونسون كنترولز"
منذ 23 دقيقة 1389
الأثنين.. التصويت على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق أوقات الصلاة
الأثنين.. التصويت على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق أوقات الصلاة
منذ 57 دقيقة 1985
وظائف إدارية وهندسية لحملة الدبلوم في شركة سيمنز
وظائف إدارية وهندسية لحملة الدبلوم في شركة سيمنز
منذ ساعة 1587
عبدالله الرويشد وداليا مبارك يحييان حفلا بالرياض
عبدالله الرويشد وداليا مبارك يحييان حفلا بالرياض
منذ ساعة 519
الإعلان عن نتائج الترشيح الأولي لطلبة الكليات العسكرية من خريجي الثانوية العامة
الإعلان عن نتائج الترشيح الأولي لطلبة الكليات العسكرية من خريجي الثانوية العامة
منذ ساعة 2009
مقطع متداول لذبح "وعل" بعد ساعات من إطلاقه في الباحة
مقطع متداول لذبح "وعل" بعد ساعات من إطلاقه في الباحة
منذ ساعتين 3521
لصان يقتلان صديقهما خنقًا ويلقيان جثته ببئر
لصان يقتلان صديقهما خنقًا ويلقيان جثته ببئر
منذ ساعتين 802