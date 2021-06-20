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البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي 11 طائرة مسيرة تجاه المملكة

منذ 16 دقيقة
1355
البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي 11 طائرة مسيرة تجاه المملكة

القاهرة (صدى):

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 11 طائرة مسيرة "مفخخة" تجاه خميس مشيط ونجران، في استهداف متواصل ومتعمد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، التي تصدت لهم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بنجاح.

وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم عن استنكاره الشديد لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية وإصرارها على تهديد أمن وسلامة المدنيين، وارتهانها الكامل لقرار النظام الإيراني وتنفيذ أجندته التخريبية بالمنطقة.

وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة وفورية تجاه هذه الميليشيا الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم بالمنطقة، مطالباً باتخاذ إجراءات حاسمة لإجبارها على التخلي عن خيار الحرب والتدمير والتخريب، والانصياع لخيار السلام.

وجدد البرلمان العربي تأكيده على وقوفه الكامل وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، والوقوف في صف واحد إلى جانبها ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

كما أشاد البرلمان العربي بيقظة واحترافية الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير كل الطائرات المسيرة، وبالإجراءات العملياتية التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ومواجهة هذه الميليشيا الإرهابية.

المملكة
اليمن
الحوثي
البرلمان العربي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. .. الله يكفينا الشر ، ويكفينا عواقبها .. اللهم آمين ..
4lovex2
اعوذ بالله انا اكره السيارات الكهربائية سيئة جداً
ابو عمار
طيب

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