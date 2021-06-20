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الأثنين.. التصويت على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق أوقات الصلاة

منذ 44 دقيقة
1841
الأثنين.. التصويت على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق أوقات الصلاة

الرياض (صدى):
يصوت مجلس الشورى غدا الإثنين، على توصية بعدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا الجمعة.

ويرى الأعضاء مقدمو التوصية، أن إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأتِ به نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية.

وأشاروا في توصيتهم إلى أنه لا توجد أدلة تشير إلى أن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة كان ساریا سواء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في فترة الخلفاء الراشدين، بحسب عكاظ.

ولفتوا إلى أن جميع كبار أئمة الأمة وفقهاء المذاهب الإسلامية لم يفتوا بإغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة.

الجمعة
المملكة
مجلس الشورى
الصلاة
المنشآت التجارية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50717
منذ دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

4lovex2
اعوذ بالله انا اكره السيارات الكهربائية سيئة جداً
ابو عمار
طيب
4lovex2
اقول اهجدي بس😂 بتسبب مشاكل ذي
ابو عمار
اذا لم يكن عند الزوجه الرغبه في ممارسة الجنس مع الزوج بدون فهذا يعني انها لا ترغب في العيش معه والمفروض يطلقها بعد استرجاع...
ابو عمار
لا يسهل دخول المتسللين الا الخونه وهؤلاء يجب القصاص منهم بضرب اعناقهم بحد السيف

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