وظائف إدارية وهندسية لحملة الدبلوم في شركة سيمنز

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة "سيمنز" عن توفر وظائف إدارية وهندسية لحملة الدبلوم فأعلى، بكل من: الرياض، الخبر جدة.
وفيما يلي المسميات الوظيفية المتاحة وشروطها:
- مراقب الوثائق "الرياض، الخبر":
شرط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، أو ما يعادلهما،ولا يشترط وجود خبرة سابقة.
التقديم
- مسؤول سلامة الموقع "الرياض":
شرط الحصول على درجة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية هندسة السلامة المهنية، أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات قطاع السكك الحديدية أو قطاع النقل.
التقديم هنا
https://jobs.siemens.com/jobs/255395
- مسؤول إدارة الموقع "الرياض":
درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، إدارة الأعمال أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
التقديم
- مهندس مبيعات أول "الرياض":
درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها، وخبرة ذات صلة لا تقل 4 سنوات في مجال ذات صلة.
التقديم
- أخصائي مبيعات الخدمات "الخبر":
درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الهندسة الكهربائية هندسة الميكاترونكس، أو ما يعادلها۔ - خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمهندس مبيعات أو مجال ذات صلة.
التقديم
- رئيس وحدة الأعمال "جدة":
درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في المشاريع الكهربائية أو المحطات الفرعية أو الشبكات الكهربائية أو الشبكات الذكية.
التقديم
- أخصائي مبيعات "الرياض":
درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، الهندسية الإلكترونية أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المبيعات والتسويق.
التقديم