نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وظائف إدارية وهندسية لحملة الدبلوم في شركة سيمنز

منذ 51 دقيقة
1541
1
وظائف إدارية وهندسية لحملة الدبلوم في شركة سيمنز

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة "سيمنز" عن توفر وظائف إدارية وهندسية لحملة الدبلوم فأعلى، بكل من: الرياض، الخبر جدة.

وفيما يلي المسميات الوظيفية المتاحة وشروطها:

- مراقب الوثائق "الرياض، الخبر":

شرط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، أو ما يعادلهما،ولا يشترط وجود خبرة سابقة.

التقديم

- مسؤول سلامة الموقع "الرياض":

شرط الحصول على درجة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية هندسة السلامة المهنية، أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات قطاع السكك الحديدية أو قطاع النقل.

التقديم هنا

https://jobs.siemens.com/jobs/255395

- مسؤول إدارة الموقع "الرياض":

درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، إدارة الأعمال أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

التقديم

- مهندس مبيعات أول "الرياض":

درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها، وخبرة ذات صلة لا تقل 4 سنوات في مجال ذات صلة.

التقديم

- أخصائي مبيعات الخدمات "الخبر":

درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الهندسة الكهربائية هندسة الميكاترونكس، أو ما يعادلها۔ - خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمهندس مبيعات أو مجال ذات صلة.

التقديم

- رئيس وحدة الأعمال "جدة":

درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في المشاريع الكهربائية أو المحطات الفرعية أو الشبكات الكهربائية أو الشبكات الذكية.

التقديم

- أخصائي مبيعات "الرياض":

درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، الهندسية الإلكترونية أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المبيعات والتسويق.

التقديم

وظائف
جدة
الرياض
الخبر
وظائف ادارية
شركة سيمنز

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50722
منذ 21 دقيقة
طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

4lovex2
اعوذ بالله انا اكره السيارات الكهربائية سيئة جداً
ابو عمار
طيب
4lovex2
اقول اهجدي بس😂 بتسبب مشاكل ذي
ابو عمار
اذا لم يكن عند الزوجه الرغبه في ممارسة الجنس مع الزوج بدون فهذا يعني انها لا ترغب في العيش معه والمفروض يطلقها بعد استرجاع...
ابو عمار
لا يسهل دخول المتسللين الا الخونه وهؤلاء يجب القصاص منهم بضرب اعناقهم بحد السيف

أخر الأخبار

البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي 11 طائرة مسيرة تجاه المملكة
البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي 11 طائرة مسيرة تجاه المملكة
منذ 3 دقائق 1129
170 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة "آل جونسون كنترولز"
170 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة "آل جونسون كنترولز"
منذ 10 دقائق 1227
الأثنين.. التصويت على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق أوقات الصلاة
الأثنين.. التصويت على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق أوقات الصلاة
منذ 44 دقيقة 1836
وظائف إدارية وهندسية لحملة الدبلوم في شركة سيمنز
وظائف إدارية وهندسية لحملة الدبلوم في شركة سيمنز
منذ 51 دقيقة 1541
عبدالله الرويشد وداليا مبارك يحييان حفلا بالرياض
عبدالله الرويشد وداليا مبارك يحييان حفلا بالرياض
منذ ساعة 482
الإعلان عن نتائج الترشيح الأولي لطلبة الكليات العسكرية من خريجي الثانوية العامة
الإعلان عن نتائج الترشيح الأولي لطلبة الكليات العسكرية من خريجي الثانوية العامة
منذ ساعة 1967
مقطع متداول لذبح "وعل" بعد ساعات من إطلاقه في الباحة
مقطع متداول لذبح "وعل" بعد ساعات من إطلاقه في الباحة
منذ ساعة 3122
لصان يقتلان صديقهما خنقًا ويلقيان جثته ببئر
لصان يقتلان صديقهما خنقًا ويلقيان جثته ببئر
منذ ساعتين 755
وظائف شاغرة في شركة "طيران الإمارات" بالظهران
وظائف شاغرة في شركة "طيران الإمارات" بالظهران
منذ ساعتين 1862
بالصور.. شيخ بالأسرة الحاكمة في الكويت يحمل ساطورًا أمام مجلس الأمة
بالصور.. شيخ بالأسرة الحاكمة في الكويت يحمل ساطورًا أمام مجلس الأمة
منذ 3 ساعات 2811