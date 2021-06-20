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الإعلان عن نتائج الترشيح الأولي لطلبة الكليات العسكرية من خريجي الثانوية العامة

منذ 16 دقيقة
1275
الإعلان عن نتائج الترشيح الأولي لطلبة الكليات العسكرية من خريجي الثانوية العامة

الرياض (صدى):
أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين، عن ظهور نتائج الترشيح الأولي لطلبة الكليات العسكرية من خريجي الثانوية العامة.

وعلى المرشحين التقيد بالتعليمات التالية:

تعبئة الاستبيان الطبي وطباعته .

تحميل استمارة الإلتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال جميع الاجراءات المطلوبة . من توقيع الأحوال المدنية والعمدة والشرطة .

حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية .

طباعة بطاقة المراجعة .

وعلى المرشحين أيضا التقيد بالزي الرياضي بدون شعارات ويتمثل في:

- بنطلون أي لون سادة وقميص باللون الأخضر "لطلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية" .

- بنطلون أي لون سادة وقميص باللون الازرق "لطلبة كلية الملك فيصل الجوية".

- بنطلون أي لون سادة وقميص باللون ابيض "لطلبة كلية الملك فهد البحرية".

- بنطلون أي لون سادة وقميص باللون أسود " لطلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي".

مع حذاء مناسب غير رياضي مفتوح بدون شراب، وإحضار الهوية الوطنية.

ولن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال .

يمكن معرفة مزيد من التفاصيل والاستعلام

الشرطة
الأحوال المدنية
الكليات العسكرية
الثانوية العامة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ااوفا طبعي
يمكن لها فتره ماتروشت😷
معاذ القحطاني
انشاء الله اتعلم قدر ما استطيع
معاذ القحطاني
إنشاء الله اتعلم قدر ما أستطيع
د محمد ماجد بخش
ما أجمل الوعول فوق الجبال وبين المروج وما أروع الحفاظ عليها - فعلا إنها تمثل لوحة جمالية.
ابو محمد 😎 ✍️
سلاتيح ، بلطجيه ...

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