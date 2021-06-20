الإعلان عن نتائج الترشيح الأولي لطلبة الكليات العسكرية من خريجي الثانوية العامة

الرياض (صدى):
أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين، عن ظهور نتائج الترشيح الأولي لطلبة الكليات العسكرية من خريجي الثانوية العامة.
وعلى المرشحين التقيد بالتعليمات التالية:
تعبئة الاستبيان الطبي وطباعته .
تحميل استمارة الإلتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال جميع الاجراءات المطلوبة . من توقيع الأحوال المدنية والعمدة والشرطة .
حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية .
طباعة بطاقة المراجعة .
وعلى المرشحين أيضا التقيد بالزي الرياضي بدون شعارات ويتمثل في:
- بنطلون أي لون سادة وقميص باللون الأخضر "لطلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية" .
- بنطلون أي لون سادة وقميص باللون الازرق "لطلبة كلية الملك فيصل الجوية".
- بنطلون أي لون سادة وقميص باللون ابيض "لطلبة كلية الملك فهد البحرية".
- بنطلون أي لون سادة وقميص باللون أسود " لطلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي".
مع حذاء مناسب غير رياضي مفتوح بدون شراب، وإحضار الهوية الوطنية.
ولن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال .
يمكن معرفة مزيد من التفاصيل والاستعلام