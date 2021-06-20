وظائف شاغرة في شركة "طيران الإمارات" بالظهران

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية أو الدبلوم، في الظهران، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وفيما يلي مسميات الوظائف المتاحة وشروطها:
-ممثل أول الخدمات ومبيعات العملاء:
ويشترط خبرة لا تقل عن سنتين في بيئة مكتب حجوزات داخل شركة الطيران، وذلك لحملة الثانوية العامة، أو الحصول على الدبلوم في السفر والسياحة بدون خبرة سابقة.
كما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، واستخدام الحاسب الآلي، وبرامج شركة مايكروسوفت.
ويمكن التقديم عبر الموقع
-مشرف شحن:
لحاملي الثانوية العامة فأعلى، ممن يجيدون اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وتحدثا، إضافة لاستخدام الحاسب الآلي.
ويمكن التقديم عبر الموقع