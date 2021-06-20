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وظائف شاغرة في شركة "طيران الإمارات" بالظهران

منذ ساعة
1657
وظائف شاغرة في شركة "طيران الإمارات" بالظهران

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية أو الدبلوم، في الظهران، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وفيما يلي مسميات الوظائف المتاحة وشروطها:

-ممثل أول الخدمات ومبيعات العملاء:

ويشترط خبرة لا تقل عن سنتين في بيئة مكتب حجوزات داخل شركة الطيران، وذلك لحملة الثانوية العامة، أو الحصول على الدبلوم في السفر والسياحة بدون خبرة سابقة.

كما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، واستخدام الحاسب الآلي، وبرامج شركة مايكروسوفت.

ويمكن التقديم عبر الموقع

-مشرف شحن:

لحاملي الثانوية العامة فأعلى، ممن يجيدون اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وتحدثا، إضافة لاستخدام الحاسب الآلي.

ويمكن التقديم عبر الموقع

وظائف
المملكة
الظهران
طيران الإمارات
الثانوية العامة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ااوفا طبعي
يمكن لها فتره ماتروشت😷
معاذ القحطاني
انشاء الله اتعلم قدر ما استطيع
معاذ القحطاني
إنشاء الله اتعلم قدر ما أستطيع
د محمد ماجد بخش
ما أجمل الوعول فوق الجبال وبين المروج وما أروع الحفاظ عليها - فعلا إنها تمثل لوحة جمالية.
ابو محمد 😎 ✍️
سلاتيح ، بلطجيه ...

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