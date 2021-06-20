بالصور.. شيخ بالأسرة الحاكمة في الكويت يحمل ساطورًا أمام مجلس الأمة

خالد الظفيري (صدى):
ظهر شيخ بالأسرة الحاكمة في الكويت، حاملا بيده ساطورا، وذلك خلال وقفة احتجاجية ضد قرارات بشأن إجراءات فيروس كورونا.
واقتحم الشيخ مساء أمس السبت، ساحة الإرادة المواجهة لمجلس الأمة حاملاً بيده ساطورا ولافتة، خلال اعتصام نفذه مواطنون.
وأفادت مصادر كويتية أنه تم ضبط الشيخ واقتياده إلى المباحث لمعرفة سبب حمله الساطور، دون الكشف عن هويته.
وتأتي تلك الاحتجاجات على خلفية إصدار قرار بمنع دخول غير المطعمين إلى المجمعات التجارية أو السفر.
ونصت القرارات التي أعلنتها الحكومة الكويتية، على "عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت".
واستثنى القرار الفئات غير الخاضعة للتطعيم، ومن يتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، والحوامل "شريطة حصولهم عتى شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة".
كما سمحت الحكومة لغير الكويتيين بدخول الأراضي الكويتية بشرط حصولهم على جرعتين من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة لدى الكويت.