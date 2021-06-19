10 أيام تفصل جارديم عن مباشرة مهامه في الهلال

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الهلال، سيصل إلى الرياض، بعد 10 أيام، لتسلم مهامه رسميا في الفريق.
وأوضحت المصادر أن جارديم، قام بتأجيل ملف التعاقدات حتى ينتهي من دراسة وضع الفريق، ويقدم ملفًا متكاملًا عن احتياجاته الفنية من الأجانب والمحليين، بحسب الرياضية.
ومن المقرر أن يعقد المدرب البرتغالي اجتماعات عدة لدى وصوله، لإنهاء كافة التحضيرات قبل عودة اللاعبين إلى التدريبات.
الجدير بالذكر أن الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي لنادي الهلال، قد تكفل بتكاليف صفقة ليوناردو جارديم، الذي قاد فريق موناكو إلى التتويج بلقب الدوري الفرنسي، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.