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10 أيام تفصل جارديم عن مباشرة مهامه في الهلال

منذ 42 دقيقة
1599
10 أيام تفصل جارديم عن مباشرة مهامه في الهلال

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الهلال، سيصل إلى الرياض، بعد 10 أيام، لتسلم مهامه رسميا في الفريق.

وأوضحت المصادر أن جارديم، قام بتأجيل ملف التعاقدات حتى ينتهي من دراسة وضع الفريق، ويقدم ملفًا متكاملًا عن احتياجاته الفنية من الأجانب والمحليين، بحسب الرياضية.

ومن المقرر أن يعقد المدرب البرتغالي اجتماعات عدة لدى وصوله، لإنهاء كافة التحضيرات قبل عودة اللاعبين إلى التدريبات.

الجدير بالذكر أن الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي لنادي الهلال، قد تكفل بتكاليف صفقة ليوناردو جارديم‎، الذي قاد فريق موناكو إلى التتويج بلقب الدوري الفرنسي، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.

الهلال
الرياض
المملكة
نادي الهلال
جارديم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سلاتيح ، بلطجيه ...
الحكم
عمر عبدالعزيز من حرامي كفرات في السعوديه الي عميل مخابرات دولي
ابو محمد 😎 ✍️
بيض الله وجهك يا شيخ ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم .. آمين ..
سارة
صار مافطست سعيده خبرتها من سنين تنابح

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