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بالفيديو.. الأمن العام يستعرض تفاصيل جرائم ألقى القبض على مرتكبيها

منذ ساعة
1639
بالفيديو.. الأمن العام يستعرض تفاصيل جرائم ألقى القبض على مرتكبيها

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام عن عدد من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية.

وتضمنت الجرائم، القبض على 3 مقيمين تورطوا بسرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية من مواقع متفرقة بالرياض، والقبض على مواطن من أرباب السوابق بالقصيم، قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على المركبات وإحراقها.

وتم ضبط مواطن تحرش بطفل وقام بإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة وتوثيق ذلك ونشره في الرياض، كما تم ضبط مقيمين من الجنسية اليمنية تورطا بجرائم سلب في جدة، تمثلت في استدراج سائقي الأجرة وسلب ما بحوزتهم من متعلقات شخصية ومبالغ مالية.

وألقى الأمن العام القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية تورط بجمع الأموال من أشخاص بطريقة غير مشروعة من ذات الجنسية في مكة المكرمة، وضُبط بحوزته مبلغ مالي قدره 460 ألف ريال.

الرياض
مكة المكرمة
القصيم
جرائم
الامن العام

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. .. ياليت يطيرون رؤوسهم الشيطانيه ..
مواطن نزية
ضعف الرقابة هو السبب الفعلي لإختلاف الأسعار ، و جشع التجار.
راي
اول الباحثين عن غير الحقيقه هو انت متعصب لاتحب الا مايعجبك,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..

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