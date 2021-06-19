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عايد الرشيدي : هذا ما قصده ياسر المسحل في حديثه
منذ 10 ساعات
1038
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التعليقات
نايف الصقر
عدد التعليقات : 7
منذ ساعة
هذا وش دخله ...
يا صبر الارض
فهد العتيبي
عدد التعليقات : 2
منذ 41 دقيقة
يا ارض اتهدي ما عليك أدي .... يالرشيدي ماعندك سالفه واعتقد المسحل منت السان له ولا عطاك تفويض تتكلم عنة بس اهجد واتركنا من برابرك...
غهد العتيبي
عدد التعليقات : 14
منذ 6 دقائق
متى تأسس نادي النصر وكم عدد بطولاته خلك فيها واذا صدقت فيها صدقناك عن تاريخ وزارة الرياضة.....
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أحدث التعليقات
dfs
اسعار غالية جدا ومبالغ فيها واستغلال بشع 1000 ريال تمثل ربع او خُمس الدخل الشهري لكثير من الناس
ابو عمار
عادي جدا لكن البراطم كبيره مثل الناقه
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير
ابو عمار
الجمس موديله 1977 م
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا...
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