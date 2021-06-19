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عايد الرشيدي : هذا ما قصده ياسر المسحل في حديثه

منذ 10 ساعات
1038

التعليقات

نايف الصقر
نايف الصقر عدد التعليقات : 7
منذ ساعة
هذا وش دخله ...
يا صبر الارض
فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 2
منذ 41 دقيقة
يا ارض اتهدي ما عليك أدي .... يالرشيدي ماعندك سالفه واعتقد المسحل منت السان له ولا عطاك تفويض تتكلم عنة بس اهجد واتركنا من برابرك...
غهد العتيبي
غهد العتيبي عدد التعليقات : 14
منذ 6 دقائق
متى تأسس نادي النصر وكم عدد بطولاته خلك فيها واذا صدقت فيها صدقناك عن تاريخ وزارة الرياضة.....

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أحدث التعليقات

dfs
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ابو عمار
عادي جدا لكن البراطم كبيره مثل الناقه
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير
ابو عمار
الجمس موديله 1977 م
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا...

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