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الجيش اليمني يعلن تدمير 75 % من القدرات القتالية للحوثيين على أطراف مأرب

منذ 8 ساعات
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الجيش اليمني يعلن تدمير 75 % من القدرات القتالية للحوثيين على أطراف مأرب

عدن (صدى):
أعلن المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، تدمير 75 في المئة من القدرات القتالية التي حشدتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على أطراف مأرب، وذلك في معارك وضربات جوية خلال الأيام الماضية.

وقال العميد مجلي في إيجاز صحفي اليوم : إن قوات الجيش مسنودة من رجال القبائل في بلاده تحقق السيطرة على الأرض بتحرير مواقع مهمة، وقطع طرق الإمداد عن الميليشيات والتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية في مختلف جبهات القتال في محافظتي مأرب والجوف شرق وشمال اليمن.

وأشار المتحدث في الإيجاز الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى إسقاط الدفاعات الجوية للجيش اليمني طائرة مسيرة متفجرة في جبل مراد جنوب مأرب، وطائرة أخرى على مشارف مدينة مأرب كان الهدف منها استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن الجيش تمكن من تحقيق تقدم ومكاسب على الأرض في محافظة الجوف، واستعاد عدة مواقع، وقطع طرق إمداد الميليشيا الإرهابية والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها وإلحاق خسائر كبيرة في عناصرها تقدر بعشرات القتلى وتدمير عدد من معداتها القتالية.

اليمن
الحوثيون
الحوثي
الجيش اليمني

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50749
منذ 57 دقيقة
عندما يقترب صرف الرواتب يعلن الجيش الوطني اليمني تحقيق التقدم على جبهات القتال وهزيمة الحوثيين وبعد استلام الراتب يعود الحوثه لاحتلال ما كان محرر . يعني الكل يعرف من اين تؤكل الكتف او جود لي واقطع لك

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك
ابو عمار
عام 1927م لم يتم توحيد المملكه ولا يوجد عندنا سيارات يمكن يقصدون عام 1957م
ابو عمار
المهم انتبهي من الحساسيه لا ترتفع في البيت وينفجر عندك
ابو عمار
هههههههههههههههه فعلا انه حسود ونذل
ابو عمار
اوكي

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