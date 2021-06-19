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محمد الذايدي : بطولات اتحاد القدم " واضحة " لمن يبحث عن الحقيقة
منذ ساعتين
383
1
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التعليقات
راي
عدد التعليقات : 1005
منذ 54 دقيقة
اول الباحثين عن غير الحقيقه هو انت متعصب لاتحب الا مايعجبك,,,,,,,,
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
بيض الله وجهك يا شيخ ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم .. آمين ..
سارة
صار مافطست سعيده خبرتها من سنين تنابح
وافي
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لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. .. ياليت يطيرون رؤوسهم الشيطانيه ..
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