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التحالف: تدمير 6 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

منذ 15 دقيقة
1408
التحالف: تدمير 6 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

الرياض (صدى):
أعلن التحالف العربي عن تدمير ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هذا اليوم .

ودمر التحالف 6 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

ونشر التحاف العربي أيضًا لقطات جديدة لاعتراض طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على السعودية اليوم.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد بإعلان التحالف العربي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة نجران.

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نجران
إيران
الحوثيون
التحالف العربي
طائرات مسيرة

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
كلهم مجرمون ارهابيون قتله متعطشين للدماء بحجة ثارات الحسين دينهم يحثهم على القتل والسب واللعن والطعن لايمكن الوثوق بهم الا اذا تبرأوا من التشيع...
فهد بن فايز الشهري
الله يصلحها ويستر عليها
بوسعد
دولة الكويت من احسن دول المنطقة في الديموغراطية عندهم ايمان بحرية الرأي مبدأهم النقد يؤدي الى اصلاح الخلل وليس المدح حتى لو على خطأ.
سلطان
اللهماصبهم بالمرض الذي لاشفى منه ومن حرضهم على بلادهم.
سلطان
يارب اصبهم بالفقر والمرض ومن حضهم

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