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بالفيديو.. الحج والعمرة تحدد موعد إعلان نتائج فرز طلبات الحج

منذ 19 دقيقة
1342
بالفيديو.. الحج والعمرة تحدد موعد إعلان نتائج فرز طلبات الحج

الرياض (صدى):
أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم السبت، موعد إعلان نتائج الفرز للحجاج.

وقال مشاط أن استقبال طلبات الحج سوف يستمر حتى 13 ذي القعدة، ثم يتم الفرز في اليوم التالي، وتُعلن النتائج في يوم 15 من الشهر نفسه، مبينا أنه سوف تصل رسائل توعوية لمعرفة آلية استخدام نتائج الفرز قبل 15 ذي القعدة.

وأضاف مشاط أن الفرز سوف يركز على تطبيق الاشتراطات الصحية للحج، مؤكدا أن الأولوية القصوى ستكون للمحصنين بجرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومن هم في الفئة العمرية من 50 عامًا وحتى 65 عامًا، حيث سيُترك لهم المجال يوم 15 ذي القعدة لحجز مقاعدهم، بشرط ألا يكون قد سبق لهم أداء مناسك الحج.

الحج والعمرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
كلهم مجرمون ارهابيون قتله متعطشين للدماء بحجة ثارات الحسين دينهم يحثهم على القتل والسب واللعن والطعن لايمكن الوثوق بهم الا اذا تبرأوا من التشيع...
فهد بن فايز الشهري
الله يصلحها ويستر عليها
بوسعد
دولة الكويت من احسن دول المنطقة في الديموغراطية عندهم ايمان بحرية الرأي مبدأهم النقد يؤدي الى اصلاح الخلل وليس المدح حتى لو على خطأ.
سلطان
اللهماصبهم بالمرض الذي لاشفى منه ومن حرضهم على بلادهم.
سلطان
يارب اصبهم بالفقر والمرض ومن حضهم

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