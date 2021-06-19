ابن الفنانة ليلى مراد يكشف عن تفاصيل إصابته بسرطان في المخ والرئة 

القاهرة (صدى):
روى الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب تفاصيل إصابته بورم خبيث في المخ من المرحلة الرابعة، قائلا: " بداية شعوري بالتعب كانت تتمثل في ألم بركبتيّ، وكنت أظن أنها من قلة الحركة، لكن الأمور تعقدت إلى المشي بصعوبة " .
وأضاف: " بدأت أشعر أنني لا أستطيع النزول على السلم وأمشي ببطء، أجريت تحاليل وكانت نتائجها جيدة، وفى نفس الوقت طلب مني الطبيب إجراء أشعة على المخ فتبين أنني أعاني سرطانا من الدرجة الرابعة " .
وأشار إلى أن ما ساعده على تجاوز المحنة النفسية، أنه كان مصابا بسرطان في الرئة منذ عامين في المرحلة الرابعة أيضا، موضحا: " تلقيت آنذاك العلاج الكيماوي. أجريت 6 جلسات بمعدل جلسة كل 3 أسابيع، وضع الرئة مطمئن الآن وبالتأكيد يجب إجراء أشعة قريبا للاطمئنان"، بحسب " سكاي نيوز" .
وحول الصعوبات التي واجهها، ذكر: " أشعر بصداع شديد كل 3 أو 4 ساعات في اليوم، وأتناول كثيرا من المسكنات، وأعانى في نفس الوقت صعوبة فى الحركة " .