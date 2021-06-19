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سيلفي مع لاعب النصر السابق محيسن الجمعان

منذ ساعة
1117

التعليقات

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
كلهم مجرمون ارهابيون قتله متعطشين للدماء بحجة ثارات الحسين دينهم يحثهم على القتل والسب واللعن والطعن لايمكن الوثوق بهم الا اذا تبرأوا من التشيع...
فهد بن فايز الشهري
الله يصلحها ويستر عليها
بوسعد
دولة الكويت من احسن دول المنطقة في الديموغراطية عندهم ايمان بحرية الرأي مبدأهم النقد يؤدي الى اصلاح الخلل وليس المدح حتى لو على خطأ.
سلطان
اللهماصبهم بالمرض الذي لاشفى منه ومن حرضهم على بلادهم.
سلطان
يارب اصبهم بالفقر والمرض ومن حضهم

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