مضغ القرنفل صباحًا ينعش الفم ويقلل الغثيان

أميرة خالد (صدى):
يعتبر القرنفل أحد الأعشاب التي تحتوي على العديد من الفوائد بالإضافة لتحسين عملية الهضم وإنعاش الفم عند مضغه على الريق.
وتتضمن فوائد مضغ القرنفل على الريق تعزيز الهضم الجيد وتحسين امتصاص العناصر الغذائية بالجسم، كما يساعد على منع الحموضة وله تأثير طارد للغازات.
وتشتمل هذه الفوائد أيضًا بإنعاش رائحة الفم عقب مضغه على الريق بعد الاستيقاظ فيعمل على التخلص من الرائحة الكريهة وهو مضاد للبكتريا أيضًا.
ويساعد مضغ القرنفل في الصباح على تقليل الشعور بالغثيان والتي تنتج عن العادات الغذائية الخاطئة ويمكن علاجها المؤقت بمضغ القرنفل على الريق.