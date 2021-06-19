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وكيل الصحة: انتهاء وباء إيبولا في غينيا بعد 4 أشهر من المكافحة و التحصين

منذ ساعة
1872
وكيل الصحة: انتهاء وباء إيبولا في غينيا بعد 4 أشهر من المكافحة و التحصين

الرياض (صدى):
قال ‏ُوكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري أن وباء إيبولا انتهى في غينيا بعد أربعة أشهر من المكافحة و التحصين بلقاح الإيبولا.

وأضاف عسيري أن هناك لقاحان لمرض الايبولا اعتمد آخرها في ٢٠١٩ بتقنية شبيهة بتقنية لقاح كوفيد من استرازينيكا و أصبح جزءً لا يتجزأ من مكافحة هذا الفيروس القاتل .

وأشار عسيري إلى أنه في أمريكا التي ينشط فيها معارضو اللقاحات أكثر من أي مكان حصل 175 مليون أمريكي على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا كوفيد 19، أي ثلثَي البالغين، ومنهم 87% من المسنين، و74% ممن بلغ الأربعين سنة وأكبر".

التحصين
غينيا
وكيل الصحة
وباء إيبولا

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
كلهم مجرمون ارهابيون قتله متعطشين للدماء بحجة ثارات الحسين دينهم يحثهم على القتل والسب واللعن والطعن لايمكن الوثوق بهم الا اذا تبرأوا من التشيع...
فهد بن فايز الشهري
الله يصلحها ويستر عليها
بوسعد
دولة الكويت من احسن دول المنطقة في الديموغراطية عندهم ايمان بحرية الرأي مبدأهم النقد يؤدي الى اصلاح الخلل وليس المدح حتى لو على خطأ.
سلطان
اللهماصبهم بالمرض الذي لاشفى منه ومن حرضهم على بلادهم.
سلطان
يارب اصبهم بالفقر والمرض ومن حضهم

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