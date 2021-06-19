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حتى التيس فيه من الحسد
منذ 36 دقيقة
356
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه ..
محمد
سعد السفيه دائماً تستضيفه قناة الجزيرة القطرية في برامجها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب والوعل لو نطح احد كم يدفع غرامه يارب رحمتك كل شي غرامه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب والوعل لو نطح احد كم يدفع غرامه يارب رحمتك كل شي غرامه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الصوره معبره أهم شي البصل
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