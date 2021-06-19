رحى الايام

(صدى):
في منازل كثيرة مكانٌ فارغٌ،،،، يملأه الأمل و الانتظار .. متى يحين لذاك المغترب العودة للأرجاء فغروبه طويلٌ حالك موحش لا يطاق
وبعد سنوات ينفلق الصباح بمجيئ الغائب الحاضر في القلب والوجدان بعد شوق مضني ، وصبر مرهق ، وفقدان أحباب في طريق الحياة المؤلم
اجسّد لكم مشاعر أم من بعد صبر وغيبة تلتقي غائبها
رحى الأيام
بعد غيبة ووحشة وانتظار
رجع لأرض الوطن طيري
ياما رفعت يدي للواحد القهار
يطوي تعب بعده ويداوي أنيني
ثمان سنين ياطول أيام الاختبار
متى ضنيني يتخرج وتزهر سنيني
ودارت رحى الأيام يابهجة الأقدار
وكبر قمح صبري واستوى طحيني
تعال نتذاكر أيام العنا وكل ماصار
ونضحك بأيام جايه توقعها يقيني
ماخيبت ظني فيك ياأطيب الأخيار
وأخذت الشهادة ياعالي الجبيني
ياكثر ماشال خاطري وقلبي احتار
وفقدت غالي تلو غالي والأسى فيني
تعال رد فيني ياوليدي والأمل بك صار
وعوضني بسواليفك ياسعد عيني
تعال لحضني ياسيد الرجال الأحرار
وعدت ووفيت ورديت ماأنفقد فيني
سولف سواليفك بها ريحة الانتصار
ياما غالبت دمعة وشوق وحنيني
علمني ياحكيم ما كسبت من أفكار
وما علمتك المحكات وصبر السنيني
كنت أتخيل قبلتك ياسلامة الأسفار
في شوفتك مايسد حاجتي ويغنيني
ياالله ترد كل غايب ياعالم بالأسرار
مامثل حب وشوق الوالديني
وترحم من فقدنا ياعز من استجار
وتجعل الجنة مأوى لمن غابوا عن عيني