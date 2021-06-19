أطعمة تعزز من القدرات العقلية وتحسين مستوى الذكاء

أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء التغذية أن هناك بعض الأطعمة التي تعزز التقنيات العقلية ومستوى الذكاء لدى الأشخاص بسبب الفوائد الصحية لبعض هذه الأطعمة فهى تجعل الدماغ في حالة النشاط.
وتضم قائمة هذه الأطعمة سمك السلمون فهو ضروري لنمو الدماغ ولخصائصه العالية فهو مصدر غني بأحماض الأوميغا 3 الدهنية المفيدة لصحتك العامة.
وتشتمل هذه الأطعمة أيضًا على "الحمص" والتي تعمل على تحسين المزاج ومريحة للأوعية الدموية فتتحسن مهارات الفرد المعرفية.
ويعد الخضار الورقي الأخضر من أبرز هذه الأطعمة أيضًا مثل "السبانخ والبروكلي" فهى تحتوي على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية لنمو الدماغ ومستويات الحديد.
كما أن المكسرات تمثل مصدرًا غذائيًا هامًا فهى تعمل على تقوية الذاكرة وتسريع عمل ونمو العقل ويحسن مستويات التركيز وأشياء أخرى.