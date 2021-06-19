نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أطعمة تعزز من القدرات العقلية وتحسين مستوى الذكاء

منذ ساعة
1462
2
أطعمة تعزز من القدرات العقلية وتحسين مستوى الذكاء

أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء التغذية أن هناك بعض الأطعمة التي تعزز التقنيات العقلية ومستوى الذكاء لدى الأشخاص بسبب الفوائد الصحية لبعض هذه الأطعمة فهى تجعل الدماغ في حالة النشاط.

وتضم قائمة هذه الأطعمة سمك السلمون فهو ضروري لنمو الدماغ ولخصائصه العالية فهو مصدر غني بأحماض الأوميغا 3 الدهنية المفيدة لصحتك العامة.

وتشتمل هذه الأطعمة أيضًا على "الحمص" والتي تعمل على تحسين المزاج ومريحة للأوعية الدموية فتتحسن مهارات الفرد المعرفية.

ويعد الخضار الورقي الأخضر من أبرز هذه الأطعمة أيضًا مثل "السبانخ والبروكلي" فهى تحتوي على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية لنمو الدماغ ومستويات الحديد.

كما أن المكسرات تمثل مصدرًا غذائيًا هامًا فهى تعمل على تقوية الذاكرة وتسريع عمل ونمو العقل ويحسن مستويات التركيز وأشياء أخرى.

الأطعمة
السلمون
المكسرات
خبراء التغذية
الحمص

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80988
منذ 10 دقائق
الصوره معبره أهم شي البصل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80988
منذ 10 دقائق
الصوره معبره أهم شي البصل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه ..
محمد
سعد السفيه دائماً تستضيفه قناة الجزيرة القطرية في برامجها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب والوعل لو نطح احد كم يدفع غرامه يارب رحمتك كل شي غرامه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب والوعل لو نطح احد كم يدفع غرامه يارب رحمتك كل شي غرامه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الصوره معبره أهم شي البصل

أخر الأخبار

بالفيديو.. باشملان يكشف عن أسباب تفاوت أسعار قطع الغيار
بالفيديو.. باشملان يكشف عن أسباب تفاوت أسعار قطع الغيار
منذ 8 دقائق 1131
60 ألف ريال غرامة صيد الوعل الجبلي
60 ألف ريال غرامة صيد الوعل الجبلي
منذ 21 دقيقة 1484
بالفيديو والصور.. الأهلي المصري يفوز على الترجي التونسي في نصف نهائي أبطال أفريقيا
بالفيديو والصور.. الأهلي المصري يفوز على الترجي التونسي في نصف نهائي أبطال أفريقيا
منذ 24 دقيقة 1482
مجموعة من الابل تفاجئ مواطنة مع عائلتها
مجموعة من الابل تفاجئ مواطنة مع عائلتها
منذ 35 دقيقة 412
طبيب يوضح فوائد شرب القهوة السوداء
طبيب يوضح فوائد شرب القهوة السوداء
منذ 35 دقيقة 356
حتى التيس فيه من الحسد
حتى التيس فيه من الحسد
منذ 36 دقيقة 354
رحى الايام
رحى الايام
منذ 43 دقيقة 230
فيدال يرغب في الاستمرار بصفوف إنتر ميلان خلال الموسم المقبل
فيدال يرغب في الاستمرار بصفوف إنتر ميلان خلال الموسم المقبل
منذ 46 دقيقة 1476
أطعمة تعزز من القدرات العقلية وتحسين مستوى الذكاء
أطعمة تعزز من القدرات العقلية وتحسين مستوى الذكاء
منذ ساعة 1462
ألمانيا تتغلب على البرتغال برباعية بـ يورو 2020
ألمانيا تتغلب على البرتغال برباعية بـ يورو 2020
منذ ساعة 1638