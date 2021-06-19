ألمانيا تتغلب على البرتغال برباعية بـ يورو 2020

وكالات (صدى):
تغلب منتخب ألمانيا على البرتغال، حاملة لقب كأس أمم أوروبا بنتيجة 4-2، في المباراة جمعت المنتخبين على ملعب "أليانز أرينا" ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة يورو ٢٠٢٠.
وافتتح النجم كريستيانو رونالدو التسجيل للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 15، ثم رد المنتخب الألماني بهدفين سجلهما البرتغاليان روبن دياز ورافاييل جوريرو بالخطأ في شباك منتخب بلادهما في الدقيقتين 35 و39 .
وأحرز كاي هافيرتز وروبن جوسنس الهدفين الثالث والرابع للمنتخب الألماني في الدقيقتين 51 و60 ثم اختتم دييجو جوتا التسجيل بالهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 67.
وبهذه النتيجة ، تمكن المنتخب الألماني، من استعادة توازنه بالشكل الأمثل إثر هزيمته في المباراة الأولى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم (1-0)، وحصد أول 3 نقاط له في المجموعة، متساوياً في ذلك مع المنتخب البرتغالي الذي كان قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره المجري (3-0).