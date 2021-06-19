الدويش: لو طالبنا برحيل رئيس اتحاد الكرة لأخذنا للمحكمة

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي محمد الدويش على مطالبة الإعلام الكويتي برحيل رئيس اتحاد كرة القدم بعد أن ودّع منتخب بلادهم التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.
وقال محمد الدويش في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"تابعت ردة فعل الإعلام الكويتي على مستوى منتخبهم طالبوا برحيل رئيس اتحادهم لو حدث للمنتخب السعودي وطالبنا بذلك لأخذنا رئيس اتحادنا للمحكمة بتهمة إثارة الرأي العام".
وكان منتخب الأردن تعادل سلبيا مع الكويت على ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، ضمن منافسات المجموعة الثانية في الدور الثاني من التصفيات.