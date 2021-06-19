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فتاة تقتحم نافورة في الرياض

منذ 13 دقيقة
307

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
أعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، ضعف الوازع الديني وعدم الخوف من الرب عزوجل يجعل الإنسان ضعيف أمام نغزات...
العدناني
ما يرفع البلاء الا برجوع الى الله والا من سلط عليكم ظلم الحاكم ثم فجور الجماعات قادر على أن يسلط عليكم المجاعات والاسقام
4lovex2
مهايط بس كلها متاع دنيا ونموت ونبعث ونحاسب.
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمهم ويرحم كل روح طيبه من فجر التاريخ إلى يومنا هذا لا حول ولا قوة...
ابو محمد 😎 ✍️
شريره ..

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