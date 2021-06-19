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أسباب إصابة اللاعبين بسكتة قلبية مفاجئة أثناء المباريات

منذ 16 دقيقة
1347
أسباب إصابة اللاعبين بسكتة قلبية مفاجئة أثناء المباريات

وكالات (صدى):
كشف الأطباء عن أسباب سقوط اللاعبين فجأة وإصابتهم بسكتة قلبية خلال المباريات الرياضية مثلما حدث مع اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن عندما سقط على أرض الملعب بعد تعرضه لسكتة قلبية.

تحدث هذه الحالة بسبب اضطراب في النظام الكهربائي للقلب حيث يتعطل نشاط الضخ ويتوقف تدفق الدم إلى الجسم، ويمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث اضطراب في النظام الكهربائي للقلب ما يؤدي بدوره إلى توقُّف القلب المفاجئ.

ويعاني الرياضيين من أمراض القلب غير الطبيعية، حيث يمكن أن تكون التمارين الرياضية أحد المحفزات في بعض الرياضيات ويمكن أن تؤدي الضربة الشديدة على الصدر إلى سكتة قلبية مفاجئة.

وأفادت أمل لويس، أخصائية أمراض القلب التداخلية، أن السكتات القلبية تصيب الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة جيدة، ويتبعون أسلوب حياة صحيًا ونشطًا بسبب المجهود البدني الخارق.

ويمكن تفادي مثل هذه الحالات من خلال إجراء فحوصات مخطط كهربية القلب للكشف عن تشوهات القلب التي يمكن أن تزيد من مخاطر السكتة القلبية المفاجئة.

الرياضة
المباريات
فحوصات
السكتة القلبية
كريستيان إريكسن

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شريره ..
4lovex2
تعليق ٤ ههههههههههههههههههه💀🤣😹💔
4lovex2
واضح انه شغل عصابات يمكن إلي لابس أحمر له صلة بالمعتدي عشان كذا حصل إطلاق نار
العدناني
غالي جدا ما يقدره إلا الأغنياء أما ميسور الحال حده العمرة على ذي الاسعار
ابو محمد 😎 ✍️
فعلا شي غريب ..

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