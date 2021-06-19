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" جستنيه " يتراجع عن مقترح عودة نايف هزازي بعد هجوم جماهير الاتحاد

منذ 40 دقيقة
1701
" جستنيه " يتراجع عن مقترح عودة نايف هزازي بعد هجوم جماهير الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على الهجوم الذي تعرض له من جماهير الاتحاد بسبب اقتراحه بعودة اللاعب نايف الهزازي.

وقال "جستنيه" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "هجوم كاسح من بعض جماهير الاتحاد بسبب اقتراحي بعودة الهزازي بشروط".

وأضاف: "لم تزعجني ردة الفعل القوية فاختلاف الرأي ظاهرة صحية ولا اخفي اعجابي الشديد بوعي أخجلني كثيرًا مما جعلني أتراجع عن ذلك الاقتراح".

واختتم كلامه بشكر جمهور الاتحاد قائلاً: "شكراً الف شكراً لجمهور العميد الوفي الواعي المخلص للكيان ولا غير الكيان".

وكان "جستنيه" قد اقترح على إدارة الاتحاد في ظل الظروف المالية التي يمر بها النادي بعودة اللاعب نايف هزازي كلاعب هاوي بعقد يتعهد الالتزام بشروطه.

وتضمن هذه الشروط عدم الظهور في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي إلا بموافقة ادارة النادي كفرصة أخيرة للاعب ونجم اتحادي سابق.

الاتحاد
نايف هزازي
عدنان جستنيه
أزمة مالية
جماهير العميد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شريره ..
4lovex2
تعليق ٤ ههههههههههههههههههه💀🤣😹💔
4lovex2
واضح انه شغل عصابات يمكن إلي لابس أحمر له صلة بالمعتدي عشان كذا حصل إطلاق نار
العدناني
غالي جدا ما يقدره إلا الأغنياء أما ميسور الحال حده العمرة على ذي الاسعار
ابو محمد 😎 ✍️
فعلا شي غريب ..

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