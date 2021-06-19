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وزارة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع حملات الحج وروابط التسجيل الوهمية

منذ 56 دقيقة
1494
وزارة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع حملات الحج وروابط التسجيل الوهمية

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل, الذي يمكن زيارته من خلال الرابط التالي من هــــنـــا.

كما حذرت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو أي رابط يدّعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لعام 1442هـ أو تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني.

وأكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط أن بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل -الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام- هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة، مشيرًا إلى أن مسار حجاج الداخل يهدف إلى التيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفي التعاقد، والإشراف والمراقبة على تطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل استقبل أكثر من 500 ألف طلب، خلال المهلة التي قررتها وزارة الحج والعمرة التي بدأت يوم الأحد 3 ذو القعدة 1442هـ الموافق 3 يونيو 2021، وتستمر حتى يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442هـ الموافق 23 يونيو 2021، كما أنه سيتم فتح البوابة لإعلان الفرز والنتائج يوم الجمعة 15 ذو القعدة الموافق 25 يونيو 2021.

وأوضح معاليه أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت بعض الحالات الفردية لحملات حج غير مصرّحة تنشر إعلانات الحج المجاني وإعلانات لإصدار تصاريح الحج بمبلغ رمزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وزارة الحج والعمرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شريره ..
4lovex2
تعليق ٤ ههههههههههههههههههه💀🤣😹💔
4lovex2
واضح انه شغل عصابات يمكن إلي لابس أحمر له صلة بالمعتدي عشان كذا حصل إطلاق نار
العدناني
غالي جدا ما يقدره إلا الأغنياء أما ميسور الحال حده العمرة على ذي الاسعار
ابو محمد 😎 ✍️
فعلا شي غريب ..

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