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ريم عبدالله .. الزين زين
منذ 28 دقيقة
386
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التعليقات
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أحدث التعليقات
شرحبيل
كويس
بوعبدالرحمن
اجل وش نقول حنا اللي نصدر النفط والبنزين عندنا اغلى من مصر .
فيصل
المهم انت الي 👍🌹
د محمد ماجد بخش
الله يجزاك يا دكتور يا صاحب فكرة قياس بشقيه على جهودك واقتراحك بإنشاء هذا النوع من الاختبارات لبيان الصالح من الأصلح
د محمد ماجد بخش
قياس تحصيلي أم قدرات أم معاً
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