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بالفيديو.. خبير سيارات: عدة دول استبدلت السيارات التقليدية بالكهربائية

منذ 38 دقيقة
1242
بالفيديو.. خبير سيارات: عدة دول استبدلت السيارات التقليدية بالكهربائية

أميرة خالد (صدى):
تحدث مصعب شعشاعة، خبير سيارات، عن المواصفات الخاصة بالسيارات الكهربائية ومميزاتها وعيوبها.

وقال "مصعب" أن أبرز عيب بالسيارات الكهربائية حاليًا هو ارتفاع سعرها المكلف جدًا مقارنة بالسيارات التقليدية المتواجدة في الأسواق وعدم توافر البطاريات الكهربائية.

وأوضح أيضًا أن شحن السيارة يتطلب ساعات طويلة ومجهود ويوجد بها أيضًا عيب رئيسي وهو البطاريات بشكل عام بيثير فيها تقادم مع الاستهلاك ويؤدي للقلق عند مالك السيارة الكهربائية.

وعن مستقبل السيارات الكهربائية، أكد مصعب شعشاعة أن القرار تم اتخاذه من أغلب دول العالم باستبدال السيارات التقليدية بالسيارات الكهربائية ومتجه إليها في أغلب دول العالم.

وأضاف: "إذا صارت تشريعات بمنع سيارة تقليدية فأي مشتري جديد سيضطر شراء السيارة الكهربائية وشركات السيارات بتتسابق بينهم وبين بعض إن كل الموديلات تصبح كهربائية".

أما عن عدد الساعات التي تستغرقها البطارية الكهربائية، قال: "البطارية الخاصة بالسيارة الكهربائية تعتمد على شركة الصناعة وأعلى رقم موضوع تقنية ويعتمد أيضًا على الموديل نفس وهناك مواصفات أيضًا وحسب الشاحن السريع وغيره".

سيارات
البطاريات الكهربائية
السيارات الكهربائية
مصعب شعشاعة
السيارات التقليدية

التعليقات

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أحدث التعليقات

شرحبيل
كويس
بوعبدالرحمن
اجل وش نقول حنا اللي نصدر النفط والبنزين عندنا اغلى من مصر .
فيصل
المهم انت الي 👍🌹
د محمد ماجد بخش
الله يجزاك يا دكتور يا صاحب فكرة قياس بشقيه على جهودك واقتراحك بإنشاء هذا النوع من الاختبارات لبيان الصالح من الأصلح
د محمد ماجد بخش
قياس تحصيلي أم قدرات أم معاً

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