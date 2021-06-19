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راحت عليها

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التعليقات

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أحدث التعليقات

شرحبيل
كويس
بوعبدالرحمن
اجل وش نقول حنا اللي نصدر النفط والبنزين عندنا اغلى من مصر .
فيصل
المهم انت الي 👍🌹
د محمد ماجد بخش
الله يجزاك يا دكتور يا صاحب فكرة قياس بشقيه على جهودك واقتراحك بإنشاء هذا النوع من الاختبارات لبيان الصالح من الأصلح
د محمد ماجد بخش
قياس تحصيلي أم قدرات أم معاً

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