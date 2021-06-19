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فرنسا تتعادل مع المجر في يورو 2020

منذ ساعة
1625
فرنسا تتعادل مع المجر في يورو 2020

وكالات (صدى):
حسم التعادل الإيجابي مباراة المنتخب الفرنسي ونظيره المجري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وسجل هدف منتخب المجر اللاعب أتيلا فيولا مع الدقيقة 46، بينما أحرز المنتخب الفرنسي،  هدف التعادل اللاعب أنطوان غريزمان في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة، وصل منتخب فرنسا إلى لنقطة الرابعة في صدارة المجموعة حتى الآن، ويأتي خلفه منتخب البرتغال بـ3 نقاط، حيث يواجه ألمانيا متذيلة الترتيب دون نقاط، مساء اليوم، والمجر تأتي في المركز الثالث بنقطة واحدة.

 

فرنسا
المجر
أنطوان غريزمان
يورو 2020
أتيلا فيولا

التعليقات

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أحدث التعليقات

شرحبيل
كويس
بوعبدالرحمن
اجل وش نقول حنا اللي نصدر النفط والبنزين عندنا اغلى من مصر .
فيصل
المهم انت الي 👍🌹
د محمد ماجد بخش
الله يجزاك يا دكتور يا صاحب فكرة قياس بشقيه على جهودك واقتراحك بإنشاء هذا النوع من الاختبارات لبيان الصالح من الأصلح
د محمد ماجد بخش
قياس تحصيلي أم قدرات أم معاً

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