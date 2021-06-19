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متحدث الداخلية: السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة تسهيل دخول المتسللين "فيديو"

منذ 15 دقيقة
1432
متحدث الداخلية: السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة تسهيل دخول المتسللين "فيديو"

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن كل من يسهل دخول المتسلل المملكة عقوبته تصل إلى 15 عاما وغرامة مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به.

وكانت النيابة العامة حذرت من تسهيل دخول المتسللين إلى المملكة، أو نقلهم أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة.

كما اعتبرت النيابة أن التسلل جريمة موجبة لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، كما تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالشرف والأمانة.

 

 

وزارة الداخلية
عقوبة
التسلل
المقدم طلال الشلهوب

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أحدث التعليقات

خالد الخالدي
الله يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم ويصبر اهلهم
السيف
طيب
ابو عمير
اشوى انهم ماجابو رونالدو
حمد هوساوي
ههههههههههه ككككككككح هههههههههه
خالد الغامدي
هذا لا يدل على شي لاتنشرون خرافات الصحوه وتحقير الناس كلن يقرأ قرآن لاتنشرون فكركم السلبي والمنفر

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