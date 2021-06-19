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مذيع موهوب ولا الحظ ماشي معه

منذ ساعة
386

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد الخالدي
الله يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم ويصبر اهلهم
السيف
طيب
ابو عمير
اشوى انهم ماجابو رونالدو
حمد هوساوي
ههههههههههه ككككككككح هههههههههه
خالد الغامدي
هذا لا يدل على شي لاتنشرون خرافات الصحوه وتحقير الناس كلن يقرأ قرآن لاتنشرون فكركم السلبي والمنفر

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