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الأضرار الناجمة عن رفع المكابح الإلكترونية لإيقاف السيارة أثناء القيادة

منذ 59 دقيقة
1339
الأضرار الناجمة عن رفع المكابح الإلكترونية لإيقاف السيارة أثناء القيادة

أميرة خالد (صدى):
تعد المكابح الإلكترونية أو electronic parking brake من التقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة أمان وسلامة السيارة، فهي بديل للمكابح اليدوية.

ونستعرض ما يحدث في حالة رفع المكابح الإلكترونية أثناء القيادة، فهي  تعتمد على نظام إلكتروني في إيقاف السيارة.

حيث أن المكابح الإلكترونية تعمل بشكل تلقائي فور وضعك القير على نمط الوقوف أو P، ولكن في حالة الضغط على زر المكابح الإلكترونية أثناء القيادة، فإننا أمام احتمالين لهذا الموقف، وذلك وفقاً لنوع السيارة.

كما أن الاحتمال الأول، هو أن السيارة لن تتأثر تماماً، ولكنك ستساهم في إحداث تلف لنظام المكابح الإلكتروني لكون الكمبيوتر يتدخل في منع النظام من العمل لتأمين السائق ولكن على حساب توصيلات النظام الكهربائية.

بينما الاحتمال الثاني، فهو أن الكمبيوتر سوف يرسل إشارة قوية إلى دواسة الفرامل كي يتم الضغط عليها بقوة وتتوقف السيارة فوراً، وهو أيضاً أمر يضر بشدة بمكابح سيارتك ونظام التحكم الإلكتروني، لذا شدد الخبراء على ضرورة تجنب فعل ذلك بشكل عام وتحت أي ظرف.

 

المكابح الإلكترونية
المكابح اليدوية
الكبيوتر
دواسة الفرامل

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أحدث التعليقات

خالد الخالدي
الله يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم ويصبر اهلهم
السيف
طيب
ابو عمير
اشوى انهم ماجابو رونالدو
حمد هوساوي
ههههههههههه ككككككككح هههههههههه
خالد الغامدي
هذا لا يدل على شي لاتنشرون خرافات الصحوه وتحقير الناس كلن يقرأ قرآن لاتنشرون فكركم السلبي والمنفر

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