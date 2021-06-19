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هيئة الزكاة توضح موقف العقار الهبة من التصرفات العقارية

منذ ساعة
1663
هيئة الزكاة توضح موقف العقار الهبة من التصرفات العقارية

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موقف العقار الهبة من التصرفات العقارية

وقالت الهيئة "تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يجاوز ربع تركة الموصي"

وأضاف "‏‎كما تصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى ( الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا ) و الدرجة الثانية ( الأولاد ذكوراً وإناثاً - وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا ) حيث تعد هذه الدرجات من الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية".

هيئة الزكاة
العقار الهبة
التصرفات العقارية

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أحدث التعليقات

خالد الخالدي
الله يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم ويصبر اهلهم
السيف
طيب
ابو عمير
اشوى انهم ماجابو رونالدو
حمد هوساوي
ههههههههههه ككككككككح هههههههههه
خالد الغامدي
هذا لا يدل على شي لاتنشرون خرافات الصحوه وتحقير الناس كلن يقرأ قرآن لاتنشرون فكركم السلبي والمنفر

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