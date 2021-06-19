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بالفيديو.. عبير الحربي تتسلم أول وثيقة تخرج بلغة " برايل "

منذ 28 دقيقة
1314
بالفيديو.. عبير الحربي تتسلم أول وثيقة تخرج بلغة " برايل "

الرياض (صدى):
تحدثت عبير الحربي، أول حاصلة على وثيقة تخرج بلغة "برايل" في جامعة تبوك، عن شعورها عقب تسلمها وثيقة التخرج والدعم المعنوي التي حصلت عليه.

وقالت " عبير ": " الحفل كان مشرف وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان على دعمهم وحرصهم ورعايتهم للمكفوفين "، بحسب ما جاء بقناة "الإخبارية ".

وتابعت حديثها: " حصولي على الوثيقة يعني ليا الكثير هى أكثر من مجرد وثيقة تخرج وهذا يدل على حرص ولاة الأمر واهتمامهم فينا، وراح أكمل دراستي وطموحي إن أحصل على شهادة الدكتوراة ".

ووجهت " عبير" كلمة داعمة إلى المكفوفين قائلة: "المكفوفين ذو قدرات عالية ويحتاجون إلى الإيمان بهم وإن فقدان أي شئ لا يعني عدم القدرة على استكمال الحياة وأتمنى يواصلوا في تحقيق أهدافهم ".

 

جامعة تبوك
المكفوفين
عبير الحربي
برايل
وثيقة تخرج

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد الخالدي
الله يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم ويصبر اهلهم
السيف
طيب
ابو عمير
اشوى انهم ماجابو رونالدو
حمد هوساوي
ههههههههههه ككككككككح هههههههههه
خالد الغامدي
هذا لا يدل على شي لاتنشرون خرافات الصحوه وتحقير الناس كلن يقرأ قرآن لاتنشرون فكركم السلبي والمنفر

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