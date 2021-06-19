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بالفيديو.. استشاري: اللقاحات أثبت فعالية كبيرة ضد المتحور الهندي

منذ 52 دقيقة
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بالفيديو.. استشاري: اللقاحات أثبت فعالية كبيرة ضد المتحور الهندي

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور عوض العمري، استشار العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، عن أبرز الإشاعات غير الصحيحة التي يتناقلها الناس عن المتحور الهندي.

وأوضح "العمري" أن أحد الشائعات التي يتم تداولها بين الناس أن المتحور الهندي لا يستتجيب للقاحات وهذا غير صحيح ويوجد فعالية جيدة للقاحات ضد المتحور الهندي، بحسب ما جاء بـ "الإخبارية".

وأكد الاستشاري أن المتحور الهندي لا يصيب الكبار في السن فقط كما يتم التداول ولكن الدراسات أثبتت أنه يصيب الفئات الشباب التي لم تأخذ اللقاح وندعوهم للحصول على اللقاح سريعًا للحماية من هذا المتحور الجديد.

وعن الفوائد الجانبية الأخرى للقاح كورونا، أكد "العمري" أن العموم تعمل اللقاحات على تدريب الجهاز المناعي على محاربة الفيروسات وهذا المبدأ الذي تعلمناه من عشرات السنين ومن اللقاحات السابقة.

وتطرق للحديث أيضًا عن عقار "سوترو فيماب" الذي وصل إلى أبو ظبي وأوضح أنه دواء واعد وهو مضاد مناعي يقوم بنفس بمحاربة فيروس كورونا ويمنع ألتصاقه بالخلايا الداخلية في الجسم.

وذكر أنه يتم اعطائه لمن أصيبوا بكورونا إصابة متوسطة أو خفيفة وأثبتت الدراسات نسبة 85% من المرضي الذين أخذوه لم يدخلوا المستشفيات ولم يتعرضوا للوفاة، لكن الوقاية خير من العلاج فمن الأفضل أخذ اللقاحات.

وفيما يتعلق بعدد الإصابات في المملكة، قال "العمري": "الناس يتوقعون إن الإصابات ستصل إلى الصفر بعد أخذ اللقاحات وهذا توقع غير منطقي ونعرف إن اللقاحات لا تحمي بنسبة 100% والإصابات سيستمر وجودها في المجتمع لأن في 55% في المجتمع لم يأخذ التطيعم بعد".

وأضاف: "يجب أن نقارن بين الفترتين أي يونيو خلال العام الماضي ويونيو هذا العام وصلت الإصابات قبل وصول اللقاحات العام الماضي وصلت إلى 4 آلاف و900 إصابة والآن في نفس الفترة ونهاية الموجة الثانية الإصابات 100 و200 شخص أي هناك نقصان بنسبة كبيرة جدًا ".

 

أبوظبي
كورونا
لقاحات كورونا
المتحور الهندي
عقار سوترو فيماب

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أحدث التعليقات

خالد الخالدي
الله يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم ويصبر اهلهم
السيف
طيب
ابو عمير
اشوى انهم ماجابو رونالدو
حمد هوساوي
ههههههههههه ككككككككح هههههههههه
خالد الغامدي
هذا لا يدل على شي لاتنشرون خرافات الصحوه وتحقير الناس كلن يقرأ قرآن لاتنشرون فكركم السلبي والمنفر

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