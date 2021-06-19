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بالفيديو.. الفنتوخ: أقل من 6 أشهر للاستغناء كليا عن الفواتير المكتوبة بخط اليد في المملكة

منذ ساعة
1664
بالفيديو.. الفنتوخ: أقل من 6 أشهر للاستغناء كليا عن الفواتير المكتوبة بخط اليد في المملكة

الرياض (صدى):
قال مدير مشروع الفوترة الإلكترونية المهندس عبدالله الفنتوخ، إن الفواتير الإلكترونية ستطبق على مراحل حتى يكون عمليا، موضحا أن المرحلة الأولى للفواتير الإلكترونية ستطبق في 4 ديسمبر القادم وستكون ملزمة لجميع مكلفي ضريبة القيمة المضافة.

وأشار عبد الله الفنتوخ خلال لقائه ببرنامج"في أسبوع" إلى أن الهدف منها هو حفظ وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني في نظام خاص للفاتورة الإلكترونية، موضحا:" أقل من 6 أشهر للاستغناء كليا عن الفواتير المكتوبة بخط اليد في المملكة".

وأوضح أن المرحلة الثانية ستبدأ في 1 يناير المقبل وستكون على عدة مراحل، مبينا أنها مرحلة التكامل وهي الهدف الأساسي من وجود هذه المنظومة للربط بين الهيئة والمكلفين.

 

ضريبة القيمة المضافة
الفواتير الإلكترونية
مشروع الفوترة الإلكترونية
عبدالله الفنتوخ

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أحدث التعليقات

خالد الخالدي
الله يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم ويصبر اهلهم
السيف
طيب
ابو عمير
اشوى انهم ماجابو رونالدو
حمد هوساوي
ههههههههههه ككككككككح هههههههههه
خالد الغامدي
هذا لا يدل على شي لاتنشرون خرافات الصحوه وتحقير الناس كلن يقرأ قرآن لاتنشرون فكركم السلبي والمنفر

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