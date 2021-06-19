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حادثة غير متوقعة داخل نادي رياضي

منذ 31 دقيقة
460

التعليقات

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أحدث التعليقات

السيف
طيب
ابو عمير
اشوى انهم ماجابو رونالدو
حمد هوساوي
ههههههههههه ككككككككح هههههههههه
خالد الغامدي
هذا لا يدل على شي لاتنشرون خرافات الصحوه وتحقير الناس كلن يقرأ قرآن لاتنشرون فكركم السلبي والمنفر
د محمد ماجد بخش
أحلى تلك الوسائل المشي في الهواء الطلق

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