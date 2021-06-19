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بالصور.. تصميمات غريبة تخطف الأنظار في عالم السيارات

منذ 54 دقيقة
1641
بالصور.. تصميمات غريبة تخطف الأنظار في عالم السيارات

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تخطف التصميمات الغريبة داخل عالم السيارات المليء بالحركة والانطلاق، الأنظار؛ فالبعض يحب أن يرى كل ما هو جديد من ناحية التصميم الداخلي، بينما البعض الاخر يبحث عن القدرات الفنية الفريدة.

وهناك أطول سيارة ليموزين في العالم، حيث يصل طولها إلى 30 مترا، بينما ترتكز على 26 عجلة مدعومة بجنوط بارزة؛ حيث اعتمدت على النسخة الأمريكية كاديلاك ELDORADO العريقة، كما حصلت هذه المركبة على حزمة من التعديلات جعلتها تتسع إلى 75 راكبًا، وبها غرفة معيشة داخلية، مع جاكوزي بالناحية الخلفية مما يجعلها تنفرد بالعديد من المفاهيم القوية.

أما أصغر سيارة في العالم، تعتمد على مقعد واحد فقط، و مقصورة صغيرة للغاية، مع عجلتين أماميتين، و عجلة واحدة في الناحية الخلفية، كما أنها لا تحتوي على خاصية الرجوع للخلف، بل يتم سحبها عبر مقبض معدني مثبت في الناحية الخلفية من هذه السيارة الطريفة.

وتأتي المقدمة بمصباح دائري واحد فقط، مع مساحة للزجاج الامامي لمقامة مياه الامطار و الغبار، فيما هناك السيارة الغواصة، والتي ظهرت بإطلالة بيضاء اللون أشبهه باليخوت الفاخرة، و تنتمي هذه النسخة إلى فئة السيارات المكشوفة، مما تمنح قائد السيارة أفضلية التعامل في الحالات الطارئة.

عالم السيارات
تصميمات غريبة
السيارة الغواصة

التعليقات

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أحدث التعليقات

السيف
طيب
ابو عمير
اشوى انهم ماجابو رونالدو
حمد هوساوي
ههههههههههه ككككككككح هههههههههه
خالد الغامدي
هذا لا يدل على شي لاتنشرون خرافات الصحوه وتحقير الناس كلن يقرأ قرآن لاتنشرون فكركم السلبي والمنفر
د محمد ماجد بخش
أحلى تلك الوسائل المشي في الهواء الطلق

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