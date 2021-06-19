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أمانة الشرقية: رفع أكثر من ٨٠ ألف طن من مخلفات الهدم والبناء خلال عام 2020

منذ 15 ساعة
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أمانة الشرقية: رفع أكثر من ٨٠ ألف طن من مخلفات الهدم والبناء خلال عام 2020

بدر الحارثي (صدى):
كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن رفع أكثر من ٨٠ ألف طن من مخلفات الهدم والبناء الى المدفن الصحي خلال عام 2020م، فيما تم رصد 643 مخالفة.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: إن الأمانة وضعت ضوابط لمخلفات الهدم والبناء لضمان عدم رميها في أراضي الفضاء أو مواقع غير مصرحة وفرض غرامات مالية وفق لوائح الجزاءات والغرامات، لافتا الى أنه تم تنفيذ ١٢١٦ جولة رقابية، تم من خلالها رصد 312 مخالف، ورفع أكثر من ٤٩ ألف طن من مخلفات الهدم والبناء الى المدفن الصحي.

وقال إن الأمانة عملت خلال الفترة الماضية على زيادة وتيرة أعمال رفع مخلفات البناء من جميع الأحياء في حاضرة الدمام، ضمن مبادرة الأمانة التي تتضمن رفع مستوى رضا المستفيدين عن النظافة في حاضرة الدمام، وبرنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، من خلال رفع مخلفات البناء والهدم، عبر تكليف مقاولي النظافة في حاضرة الدمام برفع مخلفات البناء والهدم الموجودة بشكل عشوائي في الأراضي الفضاء، وداخل الأحياء، وعلى أطراف المدينة، ونقلها إلى المدافن أو المواقع المخصصة، بهدف الاستفادة من هذه النفايات، وإعادة استخدامها.

وقال إن الهدف الرئيسي من المبادرة هو رفع مستوى رضا المواطنين والمقيمين (المستفيدين) بالمنطقة الشرقية عامة وحاضرة الدمام خاصة، إضافة إلى المحافظة على البيئة، من خلال إزالة المخلفات التي أصبحت مشوهة للمظهر العام، وكذلك القضاء على مناطق القوارض ونواقل الأمراض.

ودعا المتحدث الرسمي الجميع الى التعاون مع جهود الأمانة وعدم رمي المخلفات والأنقاض في غير الأماكن المخصصة لها، والإبلاغ عن المخالفين من خلال مركز 940 لمعالجة كافة السلبيات.

 

أمانة الشرقية
خلفات الهدم

التعليقات

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أحدث التعليقات

السيف
طيب
ابو عمير
اشوى انهم ماجابو رونالدو
حمد هوساوي
ههههههههههه ككككككككح هههههههههه
خالد الغامدي
هذا لا يدل على شي لاتنشرون خرافات الصحوه وتحقير الناس كلن يقرأ قرآن لاتنشرون فكركم السلبي والمنفر
د محمد ماجد بخش
أحلى تلك الوسائل المشي في الهواء الطلق

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