أنواع من الحلوى يوصي بها الأطباء عند إنقاص الوزن

أميرة خالد (صدى):
ترتبط الحلويات دائما بعادات الأكل غير الصحية، إلا أن هذه الفكرة ليست دائما صحيحة، فهناك العديد من الحلويات التي يمكن تناولها مع الاستمرار في إنقاص الوزن.
وينصح الاخصائين بتناول هذه الحلويات التي لا تقوم بزيادة الوزن مع شرط الاعتدال في تناولها، ومن ضمنها:
كرات الطاقة
تحتوي هذه الكرات على العديد من الإضافات المشبعة مثل الكاكاو المعروف بفوائده للقلب، وزبدة الفول السوداني الغنية بالمغنيسيوم والشوفان والمكسرات المليئة بالألياف والمشمش المجفف أو التمر.
الشوكولاتة الداكنة
تعتبر الشوكولاتة الداكنة خيارا صحيا لأنها غنية بالألياف والدهون الصحية، ويمكنها إعطاء الشعور بالشبع لفترة طويلة، ويشير الأطباء إلى أنه من الأفضل زيادة نسبة الكاكاو، لأن الزيادة تكون على حساب السكر المضاف.
التفاح المخبوز بالمكسرات
يمكن تناول تفاحة مخبوزة مغطاة بالمكسرات، حيث يحتوي التفاح على الألياف.
آيس كريم الأفوكادو
يعتبر الأفوكادو خيارا جيدا في النظام الغذائي الصحي، كما أن إضافة الكريمة إليه تجعله حلوى لذيذة، بالإضافة لكونه غنيا أيضا بالعناصر الغذائية مثل فيتامينات ك وسي وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم.
الفواكه مع كريمة مخفوقة أو زبادي
يمكن لبعض الفواكه أن تشبع الرغبة في تناول الحلويات، فمثلا العنب المجمد مع كريمة مخفوقة منخفضة السعرات الحرارية وبعض المكسرات أو قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة مع بعض اللوز أو فواكه طازجة مع الزبادي اليوناني مع القليل من العسل.