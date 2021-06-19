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جمعية أعمال تدشن المرحلة الأولى لمبادرة زعماء الميدان بالتعاون مع نادي الهلال

منذ ساعة
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جمعية أعمال تدشن المرحلة الأولى لمبادرة زعماء الميدان بالتعاون مع نادي الهلال

الرياض (صدى):
دشنت جمعية أعمال للتنمية الأسرية بالتعاون مع نادي الهلال السعودي، في مقرها أمس الخميس، مبادرة زعماء الميدان لدعم الأسر المنتجة، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة بتدريب وتأهيل 100 شاب وفتاة في 5 مجالات حرفية ومهنية منتهية بالتمكين.

ودشن مبادرة زعماء الميدان لجمعية أعمال الأستاذ عبد الرزاق القشعمي، والرئيس التنفيذي لنادي الهلال المهندس عبد الله الجربوع، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال الاستثمارية الأستاذ سلطان آل الشيخ، وبحضور النجمين محمد البريك وعبد الله الحمدان.

وصرح الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ عبد الرزاق القشعمي أن المرحلة الأولى من مبادرة زعماء الميدان تتضمن ورش عمل ودورات تدريبية لتأهيل المستفيدين من الأسر المنتجة وبرامج حرفية متخصصة لدعم المنتجات الوطنية التي تقدمها الأسر، بهدف نقلهم من الرعوية إلى التنموية ودعم المنتجات المحلية.

وأكد القشعمي أن جمعية أعمال تحرص على تحقيق التنمية لأبناء الوطن من خلال عقد الشراكات مع الجهات الوطنية، مشيرا إلى أن المبادرة تدعم مستفيدي الجمعية ومستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة والأيتام وأصحاب الظروف الخاصة والعاطلون عن العمل.

وأوضح أن المبادرة بجميع مراحلها تستهدف تهيئة 500 متدرب ومتدربة في العديد من المجالات الغذائية والحرفية لتمكينهم من الانطلاق لسوق العمل الحر، كما تستهدف المبادرة إقامة معارض وفعاليات مصاحبة للمباريات عدد 15 فعالية تشارك فيها 25 أسرة منتجة في كل فعالية، إضافة إلى تأمين منافذ بيع دائمة لـ 25 أسرة منتجة بمختلف النشاطات.

وفي الختام، قدم الرئيس التنفيذي للجمعية الشكر لإدارة نادي الهلال على هذه الشراكة المثمرة وجهودهم لدعم الأسر السعودية المنتجة، والتي ستساهم بشكل رئيس في توفير فرص جديدة وتنمية أنشطتهم التجارية.

 

 

نادي الهلال
المرحلة الأولى
جمعية أعمال
مبادرة زعماء الميدان

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أحدث التعليقات

حمد هوساوي
ههههههههههه ككككككككح هههههههههه
خالد الغامدي
هذا لا يدل على شي لاتنشرون خرافات الصحوه وتحقير الناس كلن يقرأ قرآن لاتنشرون فكركم السلبي والمنفر
د محمد ماجد بخش
أحلى تلك الوسائل المشي في الهواء الطلق
د محمد ماجد بخش
إنا لله وإنا إليه راجعون
ابو صابر
هذا تدليس ، حسبنا الله ونعم الكيل .

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