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بالفيديو.. استشاري: تكميم المعدة وسيلة آمنة لإنقاص الوزن ونسبة الخطورة لا تتجاوز 2٪

منذ 14 دقيقة
1223
بالفيديو.. استشاري: تكميم المعدة وسيلة آمنة لإنقاص الوزن ونسبة الخطورة لا تتجاوز 2٪

الرياض (صدى):
أكد استشاري ومدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية في مدينة الملك سعود الطبية، الدكتور إبراهيم العنزي، أن تكميم المعدة وسيلة آمنة لإنقاص الوزن ونسبة الخطورة لا تتجاوز 2%.

وكان الدكتور إبراهيم العنزي، قد صرح أنه من الممكن نزول 7% -15% من الوزن خلال 6 أشهر من خلال بالون المعدة، ولكن الدراسات تبين أن دوره مؤقت ولا يفيد في إنقاص وزن مستديم، فأكثر من 75 % استعادوا أوزانهم فور إزالة البالون.

وأشار إلى أن بالون المعدة يستعمل من أجل المساعدة في إنقاص الوزن عند المرضى، حيث يتم ابتلاعه أو وضعه عن طريق منظار المعدة ويملأ بسائل محلول ملحي أو بغاز نيتروجين ومنها ما يسمى بالكبسولة الذكية أو المبرمجة ليعطي شعورًا بالامتلاء، وبالتالي تقليل كمية الطعام ويستعمل في حالات معينة يختارها الطبيب المعالج، ولكن لم تثبت فعاليته.

 

إنقاص الوزن
مدينة الملك سعود الطبية
تكميم المعدة
استشاري

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أحدث التعليقات

تدقيق لغوي وتصحيح إملائي
استخرج الأخطاء اللغوية، والإملائية من النص السابق:
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
وحاجتها ***
ترنج
طيب وليش الزامي الى الان؟
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
هذا ما صار عون لزوجته في مرضها وشدتها وحجتها له هذا صار فرعون
عرفج
اولا الخبر مكتوب اضم وهو في كساب ثانيا كلمو الرقيب حسيّن يحل لكم المشكله

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