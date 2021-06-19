بالفيديو.. استشاري: تكميم المعدة وسيلة آمنة لإنقاص الوزن ونسبة الخطورة لا تتجاوز 2٪

الرياض (صدى):
أكد استشاري ومدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية في مدينة الملك سعود الطبية، الدكتور إبراهيم العنزي، أن تكميم المعدة وسيلة آمنة لإنقاص الوزن ونسبة الخطورة لا تتجاوز 2%.
وكان الدكتور إبراهيم العنزي، قد صرح أنه من الممكن نزول 7% -15% من الوزن خلال 6 أشهر من خلال بالون المعدة، ولكن الدراسات تبين أن دوره مؤقت ولا يفيد في إنقاص وزن مستديم، فأكثر من 75 % استعادوا أوزانهم فور إزالة البالون.
وأشار إلى أن بالون المعدة يستعمل من أجل المساعدة في إنقاص الوزن عند المرضى، حيث يتم ابتلاعه أو وضعه عن طريق منظار المعدة ويملأ بسائل محلول ملحي أو بغاز نيتروجين ومنها ما يسمى بالكبسولة الذكية أو المبرمجة ليعطي شعورًا بالامتلاء، وبالتالي تقليل كمية الطعام ويستعمل في حالات معينة يختارها الطبيب المعالج، ولكن لم تثبت فعاليته.