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بالفيديو.. تصريحات وزير الطاقة اللبناني بدعوته لمواطنيه بإيجاد بديل للسيارات تثير السخرية

منذ 24 دقيقة
1471
بالفيديو.. تصريحات وزير الطاقة اللبناني بدعوته لمواطنيه بإيجاد بديل للسيارات تثير السخرية

بيروت (صدى):
أثارت تصريحات وزير النقل في لبنان، ريمون غجر، عن احتمال وقف الدعم الحكومي للبنزين موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر اللبنانيون مقطع فيديو لغجر وهو يقول إنه يجب على المواطنين التعود على أن الدعم لن يدوم وسيتوقف، ويتعودوا على ذلك. وقال إن ارتفاع الأسعار هدفه "التخفيف من التهريب" وتغطية تكلفة المواد.

وأضاف: "الذي لا يستطيع دفع سعر صفيحة الوقود وهي 200 ألف ليرة سيتوقف عن استخدام السيارة وسيستخدم وسيلة أخرى",مشيرا إلى أن الـ200 ألف ليرة لبنانية (أي ما يعادل 13 دولارا بحسب سعر السوق غير الرسمية) تعكس التكلفة الحقيقة للبنزين مقارنة بالسعر الحالي وهو 40 ألف ليرة.

وعبر الكثير من المواطنين في لبنان عبر مواقع التواصل عن غضبهم بشأن تصريحات وزير الطاقة معتبرين إياها عدم اكتراث بمعاناتهم، خاصة عندما اقترح غجر على المواطنين استخدام وسيلة نقل بديلة للسيارات، فردوا قائلين أنه لا توجد خيارات أخرى للنقل، في غياب الحافلات العامة والمترو والتوك توك.

السيارة
لبنان
البنزين
السخرية
وزير الطاقة اللبناني

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أحدث التعليقات

تدقيق لغوي وتصحيح إملائي
استخرج الأخطاء اللغوية، والإملائية من النص السابق:
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
وحاجتها ***
ترنج
طيب وليش الزامي الى الان؟
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
هذا ما صار عون لزوجته في مرضها وشدتها وحجتها له هذا صار فرعون
عرفج
اولا الخبر مكتوب اضم وهو في كساب ثانيا كلمو الرقيب حسيّن يحل لكم المشكله

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